Через півроку буде оголошено конкурс на будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україні через півроку буде оголошено конкурс на будівництво в Миколаївській області заводу з виробництва ядерного палива. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає УНН.
”Через півроку оголосимо конкурс з будівництва заводу з виробництва ядерного палива”, - сказав він.
За словами міністра, завод будуватиметься в Миколаївській області, а будівництвом об'єкта має опікуватися українська компанія.
Як повідомляв УНН, у 2021 році поставки ядерного палива від американської компанії Westinghouse у процентному співвідношенні будуть більшими, ніж від російської компанії "ТВЕЛ".
Як повідомляв УНН, в лютому 2019 року відбудуться парламентські слухання, на яких планують розглянути питання, що пов'язані з атомною галуззю України, в тому числі питання щодо закупівлі Україною ядерного палива в Росії.