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Из-за подрыва Каховской ГЭС разрушены десятки объектов культурного наследия

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, на территории Херсонской области разрушены или повреждены десятки объектов культурного наследия, включая и временно оккупированных территориях. Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Из-за подрыва Каховской ГЭС разрушены десятки объектов культурного наследия

Детали

Значительная часть объектов находится на временно оккупированной территории, поэтому возможности для уточнения данных ограничены. Кроме того, максимальный охват территории водой произойдет через несколько дней, поэтому ситуация требует постоянного мониторинга.

Так, по состоянию на конец суток 6 июня 2023 года пострадали такие памятники, как Комплекс сооружений Каховской ГЭС, возведенный в 1951-1958 годах, Ансамбль сооружений Центральной площади в городе Новая Каховка, Застройка исторического центра города Новая Каховка и др. Затопленные дворцы (дома) культуры в Новой Каховке, селах Корсунка и Днепряны.

Также в зонах риска - памятники археологии национального значения Белозерского и Голопристанского районов: Львовское поселение с. Львов (IV век до нашей эры - IV век), Бургунское поселение, с. Николаевка (II-V века), Место крепости Тягин, с. Тягинка (XIII - XVII века), городище "Понятовское" с. Понятовка (IV век до нашей эры - IV век) и др.

Предварительный перечень музеев, которые уже подтоплены или находятся под угрозой (все они расположены на временно оккупированной территории, кроме музея в пгт Казацкое):

  • Картинная галерея им. А.С. Гавдзинского Новокаховского городского совета;
  • Музей истории города Новая Каховка (музей на общественных началах);
  • Музей истории поселка Казацкое Новокаховского городского совета (обособленное подразделение отдела культуры Нововокаховского городского совета);
  • Дом-музей А. П. Бахуты Новокаховского городского совета;
  • Коммунальное учреждение "Алешковский краеведческий музей Алешковского городского совета Херсонской области;
  • - Музей Боевой Славы 87 Сталинградской, Перекопской орденов Красного Знамени и Суворова II степени стрелковой дивизии, г. Алешки;
  • Дом, в котором жил писатель А. Вишня, Олешковский район, с. Крынки
  • Музей Героя Советского Союза генерал-майора П.А. Покрышева г. Голая Пристань;
  • Музей истории Голопристанский район, с. Чулаковка;
  • Музей истории Голопристанский район, с. Круглоозерка;
  • Казацкий музей истории села и мемориального комплекса семьи П. Выдригана пгт. Казацкое, ул. Шевченко, 29;
  • Народный музей истории Каховский район, с. Малая Каховка.

Также вода угрожает дому-музею Полины Райко в Олешках.

Музеям Херсона, по предварительным оценкам ситуации, подтопление не угрожает.

Информации о подтоплении или повышенных рисках подтопления для музеев, расположенных на правом берегу Днепра, пока не поступало.

Дополнение

Из-за подрыва Каховской ГЭС и вызванного наводнения без света осталось 20 тысяч потребителей на Херсонщине, подтоплена помповая станция Херсонской ТЭЦ, в Херсоне подтоплены 129 трансформаторных подстанций, на Николаевщине - затоплены две солнечные электростанции, энергосистема страны работает стабильно.

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