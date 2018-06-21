Из-за падения налоговой нагрузки при импорте бюджет потерял около 7 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Падение налоговой нагрузки в 2017-2018 годах привело к потерям государства, которые оцениваются в 6-7 млрд долларов. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Проблема непоступлений в бюджет от таможни является вопиющей. Согласно аналитике, одним из ключевых показателей проблемы является уровень налоговой нагрузки на единицу импорта выраженную в условных единицах на килограмм. Контролировать этот показатель - одна из задач ГФС. Если бы налоговая нагрузка в 2017-2018 году была удержан на уровне 2014 года, то государство бы получило на 6-7 млрд долларов больше от работы таможенных служб", - сказал Луценко.
Однако, по его словам, это средняя температура по палате, но в целом тенденция постоянна - налоговая нагрузка на единицу импорта падает постоянно. При этом импорт растет.
Как сообщал УНН, в прошлом году Украина продала Японии аграрных продуктов почти на 90 млн долларов.