Из-за падения налоговой нагрузки при импорте бюджет потерял около 7 млрд долларов

"Проблема непоступлений в бюджет от таможни является вопиющей. Согласно аналитике, одним из ключевых показателей проблемы является уровень налоговой нагрузки на единицу импорта выраженную в условных единицах на килограмм. Контролировать этот показатель - одна из задач ГФС. Если бы налоговая нагрузка в 2017-2018 году была удержан на уровне 2014 года, то государство бы получило на 6-7 млрд долларов больше от работы таможенных служб", - сказал Луценко.



Однако, по его словам, это средняя температура по палате, но в целом тенденция постоянна - налоговая нагрузка на единицу импорта падает постоянно. При этом импорт растет.



Как сообщал УНН, в прошлом году Украина продала Японии аграрных продуктов почти на 90 млн долларов.