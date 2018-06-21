Через падіння податкового навантаження при імпорті бюджет втратив близько 7 млрд доларів

"Проблема ненадходжень до бюджету від митниці є кричущою. Згідно з аналітикою, одним із ключових показників проблеми є рівень податкового навантаження на одиницю імпорту виражену в умовних одиницях на кілограм. Контролювати цей показник - одне із завдань ДФС. Якби податкове навантаження в 2017-2018 році було втримане на рівні 2014 року, то держава б отримала на 6-7 млрд доларів більше від роботи митних служб", - сказав Луценко.



Водночас, за його словами, це середня температура по палаті, але загалом тенденція є сталою - податкове навантаження на одиницю імпорту падає постійно. При цьому імпорт росте.



Як повідомляв УНН, у минулому році Україна продала Японії аграрних продуктів майже на 90 млн доларів.