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Через падіння податкового навантаження при імпорті бюджет втратив близько 7 млрд доларів

Через падіння податкового навантаження при імпорті бюджет втратив близько 7 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Падіння податкового навантаження у 2017-2018 роках призвело до втрат держави, які оцінюються в 6-7 млрд доларів. Про це під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Проблема ненадходжень до бюджету від митниці є кричущою. Згідно з аналітикою, одним із ключових показників проблеми є рівень податкового навантаження на одиницю імпорту виражену в умовних одиницях на кілограм. Контролювати цей показник - одне із завдань ДФС. Якби податкове навантаження в 2017-2018 році було втримане на рівні 2014 року, то держава б отримала на 6-7 млрд доларів більше від роботи митних служб", - сказав Луценко.

Водночас, за його словами, це середня температура по палаті, але загалом тенденція є сталою - податкове навантаження на одиницю імпорту падає постійно. При цьому імпорт росте.

Як повідомляв УНН, у минулому році Україна продала Японії аграрних продуктів майже на 90 млн доларів.

Українські Національні Новини

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