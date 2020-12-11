Из-за гололеда в Киеве задерживается движение трамваев и троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве, в связи с погодными условиями и по техническим причинам, задерживается движение трамваев и троллейбусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Так, проблемы наблюдаются с самого утра.
"Задерживается движение трамваев № 14, 15 на ул. Лукьяновская по техническим причинам. На место направлено ответственную службу предприятия", - говорится в сообщении.
Также сообщалось о задержке движения трамваев № 3 на ст. "Ромена Роллана" по техническим причинам. На место направлено ответственную службу предприятия.
Сейчас движение этого общественного транспорта уже восстановлено.
Впрочем, на данный момент задерживается движение троллейбусов № 1, 11, 12, 14, 38, 45.
"Задерживается движение троллейбусов № 1, 11, 12, 14, 38, 45 по ул.Науки/ул.Бастионная/ул.Московская/ул.Максимовича по причине ухудшения погодных условий. На место направлено ответственную службу города", - указали в предприятии.
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Напомним, в Киеве, в связи с погодными условиями, наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от графика движения.
Так, на фоне ухудшения погодных условий в столице накануне произошло более 120 дорожно-транспортных происшествий.
По данным КГГА, дорожники Киева заблаговременно до начала осадков начали превентивную обработку противогололедными средствами. Работа была усилена во время осадков. Ночью обработка улично-дорожной сети не останавливалась.
Как отметили в КК "Киевавтодор", ночью метеоусловия были сложными. Осадки продолжались до 6:00 утра при температуре около -1°С. Поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).