Через ожеледицю в Києві затримується рух трамваїв і тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві, у зв’язку з погодними умовами та з технічних причин, затримується рух трамваїв та тролейбусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.
Так, проблеми спостерігаються з самого ранку.
“Затримується рух трамваїв № 14, 15 на пл. Лук’янівська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомлялося про затримку руху трамваїв № 3 на ст. "Ромена Роллана" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Наразі рух цього громадського транспорту відновлено.
Утім, наразі затримується рух тролейбусів № 1, 11, 12, 14, 38, 45.
"Затримується рух тролейбусів № 1, 11, 12, 14, 38, 45 по вул.Науки/вул.Бастіонна/вул.Московська/вул.Максимовича з причини погіршення погодних умов. На місце направлено відповідальну службу міста", - вказали у підприємстві.
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Нагадаємо, у Києві, у зв’язку з погодними умовами, наземний громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка руху.
Так, на тлі погіршення погодних умов у столиці напередодні сталось понад 120 дорожньо-транспортних подій.
За даними КМДА, дорожники Києва завчасно до початку опадів розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами. Робота була посилена під час опадів. Уночі обробка вулично-дорожньої мережі не зупинялась.
Як зазначили в КК “Київавтодор”, вночі метеоумови були складними. Опади тривали до 6:00 ранку за температури близько −1°С. Тож доводилось обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів. Мокрий сніг із магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.
За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).