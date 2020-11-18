Через Одесский порт снова хотели завезти партию кокаина в бананах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Одессе обнаружили и предупредили распространение партии кокаина, который пытались перевезти в контейнере с бананами из Южной Америки, стоимостью около 4 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... предупреждено распространение 20 кг кокаина, контрабандой перемещенного в Украину (ч. 3 ст. 305 УК Украины). По данным следствия, наркотическое средство прибыло из Республики Эквадор в контейнере с бананами, спрятанное в рефрижераторе в 20 брикетах. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет около 4 млн долл. США", - говорится в сообщении.
По данным ГПСУ, речь идет о 20 брикетов кокаина, который обнаружили в морском порту "Южный". Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами.
Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.
Ранее в Одессе СБУ предупредила контрабанду крупной партии кокаина, который перевозили в контейнерах с бананами из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков тогда была почти 10 млн долларов по теневым расценкам.
По данным ГПСУ, с начала этого года в морских портах обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.