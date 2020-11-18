Через Одеський порт знову хотіли завезти партію кокаїну у бананах

“...попереджено розповсюдження 20 кг кокаїну, контрабандою переміщеного в Україну (ч. 3 ст. 305 КК України). За даними слідства, наркотичний засіб прибув з Республіки Еквадор у контейнері з бананами, прихований у рефрижераторі у 20 брикетах. Вартість вилученої партії кокаїну на "чорному ринку“ складає близько 4 млн дол США”, — сказано у повідомленні.

За даними ДПСУ, йдеться про 20 брикетів кокаїну, який виявили у морському порту "Південний". Наркотик був захований у вентиляційних люках контейнера з бананами.

Зазначається, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення осіб, причетних до злочину.

Раніше в Одесі СБУ попередила контрабанду великої партії кокаїну, який переміщували у контейнерах з бананами з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків тоді становила майже 10 мільйонів доларів за тіньовими розцінками.

За даними ДПСУ, з початку цього року у морських портах виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.