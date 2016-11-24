Из-за обрушения электростанции погибли 22 человека в Китае

Уточняется, что инцидент произошел на электростанции в городском округе Фэнчэн около 7.00 по местному времени (01.00 по Киеву).

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Обрушилась недостроенная охлаждающая башня (градирня) электростанции.

Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели.