Из-за обрушения электростанции погибли 22 человека в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В китайской провинции Цзянси произошло обрушение строящейся электростанции, в результате которого погибли 22 человека, еще двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на Хinhua.
Уточняется, что инцидент произошел на электростанции в городском округе Фэнчэн около 7.00 по местному времени (01.00 по Киеву).
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Обрушилась недостроенная охлаждающая башня (градирня) электростанции.
Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели.