Через обвалення електростанції загинуло 22 людини в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У китайській провінції Цзянси сталося обвалення споруджуваної електростанції, в результаті якого загинули 22 людини, ще двоє отримали поранення, передає УНН з посиланням на Хinhua.
Уточнюється, що інцидент стався на електростанції в міському окрузі Фенчен близько 7.00 за місцевим часом (01.00 за Києвом).
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Обрушилася недобудована охолоджувальна башта (градирня) електростанції.
Наразі на місці події працюють медики, рятувальники.