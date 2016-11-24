Через обвалення електростанції загинуло 22 людини в Китаї

Уточнюється, що інцидент стався на електростанції в міському окрузі Фенчен близько 7.00 за місцевим часом (01.00 за Києвом).

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Обрушилася недобудована охолоджувальна башта (градирня) електростанції.

Наразі на місці події працюють медики, рятувальники.