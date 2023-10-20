Из-за обстрелов, непогоды и технологических нарушений без света частично остались 9 областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Вследствие непогоды, вражеских обстрелов и технологических нарушений без электроэнергии частично оказались потребители 9 областей. Украине достаточно электроэнергии собственного производства. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.
Обесточивание
Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 4 населенных пункта, на Днепропетровщине – 2 населенных пункта. Также без света, как сообщается, остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, указали в Минэнерго. Всего за сутки энергетики запитали 16,5 тысячи потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.
В результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остается часть потребителей в Киевской области, указали в Минэнерго.
Последствия обстрелов
В Запорожье запитали многоквартирный дом, который был обесточен в результате недавней ракетной атаки.
Генерация
В Минэнерго отмечают, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
В Херсоне за прошедшие сутки подключили 22 точки доступа, обесточенные после подтопления. Без света остаются 1,5 тыс. потребителей.
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,71 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в ведомстве.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 522 МВт*ч. Экспорт в Словакию – 1 000 МВт*ч.