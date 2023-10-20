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Через обстріли, негоду та технологічні порушення без світла частково залишились 9 областей – Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Внаслідок негоди, ворожих обстрілів та технологічних порушень без електроенергії частково опинились споживачі 9 областей. Україні достатньо електроенергії власного виробництва. Про це повідомили у п’ятницю в Міненерго, пише УНН.

Через обстріли, негоду та технологічні порушення без світла частково залишились 9 областей – Міненерго

Знеструмлення

Через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 4 населених пункти, на Дніпропетровщині – 2 населених пункти. Також без світла, як повідомляється , залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, вказали в Міненерго. Загалом за добу енергетики заживили 16,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях.

Внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Одеській областях. Через несприятливі погодні умови без світла залишається частина споживачів у Київській області, вказали в Міненерго.

Наслідки обстрілів

У Запоріжжі заживили багатоквартирний будинок, який було знеструмлено внаслідок нещодавньої ракетної атаки.

Генерація

В Міненерго зазначають, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні минулої доби підключили 22 точки доступу, знеструмлені після підтоплення. Без світла залишаються 1,5 тис. споживачів.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,71 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, зауважили у відомстві.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 522 МВт*год. Експорт до Словаччини – 1 000 МВт*год.

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