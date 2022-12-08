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Из-за обогрева печками увеличилось количество трагических случаев, за сутки в пожарах погибли 10 человек

Из-за обогрева печками увеличилось количество трагических случаев, за сутки в пожарах погибли 10 человек

Киев • УНН

 • 3819550 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что участились трагические случаи из-за неправильного использования печного отопления. Только за минувшие сутки произошло 199 пожаров, в результате чего погибли 10 человек. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Жители частных домов все чаще используются для обогрева печи. Нарушение правил безопасности при этом приводит к пожару. Только за прошедшие сутки в Украине произошло 199 пожаров, из них 118 – в жилом секторе. Погибли 10 человек, пострадали – 4», – говорится в сообщении.

Детали

В Житомирской области в собственном доме погибла пожилая женщина из-за отравления продуктами горения. Трагедия произошла в селе Норинск. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

В Черкасской области 12-летняя девочка отравилась продуктами горения. Пожар произошел в частном доме в селе Пешки, отметили в ведомстве.

В ГСЧС призывали соблюдать правила эксплуатации печного отопления:

  • Не допускать перегрева печей. Следить, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин.
  • В течение отопительного периода очищать дымоходы.
  • На полу из горючих материалов перед топочной дверцей убирать металлический лист размером 50х70 см.
  • Не использовать для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости.
  • Не оставлять топящиеся приборы без присмотра.

Напомним

Для организаций, обслуживающих здания с централизованной системой теплоснабжения, Киевская городская администрация обнародовала порядок действий, чтобы избежать замерзания системы в случае внештатной ситуации.

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