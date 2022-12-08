Из-за обогрева печками увеличилось количество трагических случаев, за сутки в пожарах погибли 10 человек

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«Жители частных домов все чаще используются для обогрева печи. Нарушение правил безопасности при этом приводит к пожару. Только за прошедшие сутки в Украине произошло 199 пожаров, из них 118 – в жилом секторе. Погибли 10 человек, пострадали – 4», – говорится в сообщении.

Детали

В Житомирской области в собственном доме погибла пожилая женщина из-за отравления продуктами горения. Трагедия произошла в селе Норинск. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

В Черкасской области 12-летняя девочка отравилась продуктами горения. Пожар произошел в частном доме в селе Пешки, отметили в ведомстве.

В ГСЧС призывали соблюдать правила эксплуатации печного отопления:



Не допускать перегрева печей. Следить, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин.



В течение отопительного периода очищать дымоходы.



На полу из горючих материалов перед топочной дверцей убирать металлический лист размером 50х70 см.



Не использовать для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости.



Не оставлять топящиеся приборы без присмотра.



Напомним

Для организаций, обслуживающих здания с централизованной системой теплоснабжения, Киевская городская администрация обнародовала порядок действий, чтобы избежать замерзания системы в случае внештатной ситуации.