Через обігрів пічками побільшало трагічних випадків, за добу у пожежах загинуло 10 людей

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«Мешканці приватних будинків дедалі частіше використовують для обігріву печі. Порушення правил безпеки при цьому призводить до пожеж. Лише минулої доби в Україні сталося 199 пожеж, з них 118 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – 4», – йдеться в повідомленні.

Деталі

На Житомирщині у власній оселі загинула літня жінка через отруєння продуктами горіння. Трагедія сталася у селі Норинськ. Попередня причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

На Черкащині 12-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння. Пожежа сталася у приватному будинку у селі Пішки, вказали у відомстві.

У ДСНС закликали дотримуватися правил експлуатації пічного опалення:



Не допускати перегріву печей. Слідкувати, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.



Протягом опалювального періоду очищати димоходи.



На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибирати металевий лист розміром 50х70 см.



Не користуватися для розпалу печей легкозаймистими рідинами.



Не залишати прилади, що топляться, без нагляду.



Нагадаємо

Для організацій, що обслуговують будівлі з централізованою системою теплопостачання Київська міська адміністрація оприлюднила порядок дій, аби уникнути замерзання системи у разі позаштатної ситуації.