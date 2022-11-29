Як уникнути замерзання системи будинку з централізованим опаленням: порядок дій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Для організацій, що обслуговують будівлі з централізованою системою теплопостачання Київська міська адміністрація оприлюднила порядок дій, аби уникнути замерзання системи у разі позаштатної ситуації. Про це інформує УНН.
Цитата
«У зв’язку із суттєвим похолоданням, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла. Якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до -3 і нижче градусів за Цельсієм», – йдеться в повідомленні.
Додамо
Покрокова інструкція для посадових осіб, які відповідальні за виконання технічних заходів у разі потреби:
Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту.
Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж. Спочатку на подавальному трубопроводі, а потім на № 2 на зворотному трубопроводі.
Відкрити зпусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце.
Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку.
Після стікання води із спусників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі.
Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.
«Ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК. У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно», – повідомили в КМДА.
Нагадаємо
Жителям Києва планують вмикати світло по 2-3 години двічі на добу.