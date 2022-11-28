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У Києві планують вмикати світло по 2-3 години двічі на добу – ДТЕК

У Києві планують вмикати світло по 2-3 години двічі на добу – ДТЕК

Київ • УНН

 • 1378643 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Жителям Києва планують вмикати світло по 2-3 години двічі на добу. Про це у Facebook повідомила компанія "ДТЕК Київські електромережі", передає УНН.

Цитата

"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зараз у Києві тривають екстрені відключення світла. За розпорядженням НЕК Укренерго мають знизити 60% потужності споживання Києва.

Забезпечення світлом критичної інфраструктури (лікарень, насосних та теплових пунктів) потребує 58% електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є лише 42% електроенергії, повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо

28 листопада, станом на 13:55, на аварійних відключеннях світла було 55% київських осель.

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