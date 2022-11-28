В Киеве планируют включать свет по 2-3 часа дважды в сутки – ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жителям Киева планируют включать свет по 2-3 часа дважды в сутки. Об этом в Facebook сообщила компания "ДТЭК Киевские электросети", передает УНН.
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"Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графикам", – говорится в сообщении.
Детали
Сейчас в Киеве продолжаются экстренные отключения света. По распоряжению НЭК Укрэнерго должны снизить 60% мощности потребления Киева.
Обеспечение светом критической инфраструктуры (больниц, насосных и тепловых пунктов) требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей есть только 42% электроэнергии, сообщили в ДТЭК.
Напомним
28 ноября, по состоянию на 13:55, на аварийных отключениях света было 55% киевских домов.