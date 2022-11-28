У Києві на аварійних відключеннях світла 55% осель: мають бути по не більше ніж 5 годин

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"У Києві продовжують відновлювати електропостачання. У режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів столиці. В енергосистемі тривають ремонтні роботи", - повідомили у КМВА у Telegram.

Деталі

За повідомленням, максимальна тривалість кожного відключення має складати "не більше ніж 5 годин". "Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не вмикнули електроживлення від 23-го листопада - звертайтеся в ДТЕК", - додали у КМВА.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.