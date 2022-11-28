В Киеве на аварийных отключениях света 55% домов: должны быть по не больше чем 5 часов

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"В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение. В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы", - сообщили в КГВА в Telegram.

Детали

По сообщению, максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять "не больше чем 5 часов". "Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября - обращайтесь в ДТЭК", - добавили в КГВА.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.