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Как избежать замерзания системы дома с централизованным отоплением: порядок действий

Как избежать замерзания системы дома с централизованным отоплением: порядок действий

Киев • УНН

 • 1022350 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Для организаций, обслуживающих здания с централизованной системой теплоснабжения, Киевская городская администрация обнародовала порядок действий, чтобы избежать замерзания системы в случае внештатной ситуации. Об этом информирует УНН.

Цитата

«В связи с существенным похолоданием, на случай возникновения чрезвычайной ситуации вследствие вражеских атак, каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя или заморозиться в случае временного аварийного отключения тепла. Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до -3 и ниже градусов по Цельсию», – говорится в сообщении.

Добавим

Пошаговая инструкция для должностных лиц, ответственных за выполнение технических мероприятий в случае необходимости:

Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.

Закрыть задвижки на узле подключения системы теплопотребления к тепловым сетям. Сначала на подающем трубопроводе, а затем на №2 на обратном трубопроводе.

Открыть спуски на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.

Откройте краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.

После стекания воды из спусков – закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.

Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.

«Эта информация как руководство к действию относится ко всем обслуживающим компаниям, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСМД, ЖСК. В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией, решение о сливании воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно», – сообщили в КГГА.

Напомним

Жителям Киева планируют включать свет по 2-3 часа дважды в сутки.

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Украинские Национальные Новости

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