Как избежать замерзания системы дома с централизованным отоплением: порядок действий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Для организаций, обслуживающих здания с централизованной системой теплоснабжения, Киевская городская администрация обнародовала порядок действий, чтобы избежать замерзания системы в случае внештатной ситуации. Об этом информирует УНН.
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«В связи с существенным похолоданием, на случай возникновения чрезвычайной ситуации вследствие вражеских атак, каждая обслуживающая компания должна быть готова в немедленном порядке принять технические меры, чтобы не позволить домовой системе теплоснабжения выйти из строя или заморозиться в случае временного аварийного отключения тепла. Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до -3 и ниже градусов по Цельсию», – говорится в сообщении.
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Пошаговая инструкция для должностных лиц, ответственных за выполнение технических мероприятий в случае необходимости:
Отключить (при наличии) оборудование теплового пункта.
Закрыть задвижки на узле подключения системы теплопотребления к тепловым сетям. Сначала на подающем трубопроводе, а затем на №2 на обратном трубопроводе.
Открыть спуски на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.
Откройте краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома.
После стекания воды из спусков – закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.
Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.
«Эта информация как руководство к действию относится ко всем обслуживающим компаниям, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСМД, ЖСК. В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией, решение о сливании воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно», – сообщили в КГГА.
Напомним
Жителям Киева планируют включать свет по 2-3 часа дважды в сутки.