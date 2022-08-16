Из-за ночных обстрелов Николаевской области есть жертва

Детали

По районам, по данным Кима, ситуация следующая:

Николаевский район:



Днем, 15 августа, в 12:13 зафиксированы вражеские обстрелы поселка Первомайское Первомайской громады. В результате которых частично разрушены учебное заведение, частные дома и повреждены приусадебные участки. Пострадавших нет.



Вчера, 15 августа, с 15:00 по 18:00 враг наносил удары по селу Лиманы Галицыновской громады. Повреждена электросеть. Пострадавших нет.



Баштанский район:



Днем, 15 августа, ориентировочно в 14:00 были обстрелы села Широкое Широковской громады. Разрушен один жилой дом, попадания были в уже разрушенную школу и дорогу. Около 21:00 были обстрелы села Красная Долина. Зафиксировано попадание по открытым территориям. Также около 1:30, 16 августа, были обстрелы села Красная Долина. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.



Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, в течение 15 августа обстреляны села Лепетиха и Кавказ. Ночью, 16 августа, ориентировочно в 02:40 под обстрел попал поселок Березнеговатое. В результате один человек погиб и один человек ранен. Известно о разрушенных жилых домах. Информация о последствиях обстрелов уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

В ночь на 15 августа российские оккупанты снова обстреляли Николаев – было повреждено учебное заведение и гостиница в окрестностях города.