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Через нічні обстріли Миколаївщини є жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли село Червона Долина та селище Березнегувате на Миколаївщині, в останньому є загиблий та поранений. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Через нічні обстріли Миколаївщини є жертва

Деталі

По районах, за даними Кіма, ситуація наступна:

Миколаївський район:

  • Вдень, 15 серпня, о 12:13 зафіксовано ворожі обстріли селища Первомайське Первомайської громади. Внаслідок яких частково зруйновано заклад освіти, приватні будинки та пошкоджено присадібні ділянки. Постраждалих немає.
  • Вчора, 15 серпня, з 15:00 по 18:00 ворог наносив удари по селу Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено електромережу. Постраждалих немає.

Баштанський район:

  • Вдень, 15 серпня, орієнтовно о 14:00 були обстріли села Широке Широківської громади. Зруйновано один житловий будинок, влучанння були у вже зруйновану школу та дорогу. Близько 21:00 були обстріли села Червона Долина. Зафіксовано влучання по відкритим територіям. Також близько 01:30, 16 серпня, були обстріли села Червона Долина. Інформація щодо пошкоджень та постраджалих уточнюється.
  • Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом 15 серпня обстріляно села Лепетиха та Кавказ. Вночі, 16 серпня, орієнтовно о 02:40 під обстріл потрапило селище Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

У ніч на 15 серпня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв – було пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста.

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