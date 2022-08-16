Через нічні обстріли Миколаївщини є жертва

Деталі

По районах, за даними Кіма, ситуація наступна:

Миколаївський район:



Вдень, 15 серпня, о 12:13 зафіксовано ворожі обстріли селища Первомайське Первомайської громади. Внаслідок яких частково зруйновано заклад освіти, приватні будинки та пошкоджено присадібні ділянки. Постраждалих немає.



Вчора, 15 серпня, з 15:00 по 18:00 ворог наносив удари по селу Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено електромережу. Постраждалих немає.



Баштанський район:



Вдень, 15 серпня, орієнтовно о 14:00 були обстріли села Широке Широківської громади. Зруйновано один житловий будинок, влучанння були у вже зруйновану школу та дорогу. Близько 21:00 були обстріли села Червона Долина. Зафіксовано влучання по відкритим територіям. Також близько 01:30, 16 серпня, були обстріли села Червона Долина. Інформація щодо пошкоджень та постраджалих уточнюється.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом 15 серпня обстріляно села Лепетиха та Кавказ. Вночі, 16 серпня, орієнтовно о 02:40 під обстріл потрапило селище Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

У ніч на 15 серпня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв – було пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста.