Из-за неопределенности относительно причин катастрофы украинского Boeing - Швеция приостановила полеты в Тегеран
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Транспортное агентство Королевства Швеция из-за неопределенности относительно причин катастрофы украинского Boeing — временно приостановило полеты самолетов Iran Air из Тегерана в Стокгольм, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters и AP.
В профильном агентстве заявили, что: “Причиной является неопределенность вокруг аварии и безопасность гражданской авиации”.
Агентство AP отмечает, что руководитель агентства Гуннар Люнгберг заявил, что “понимает, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров на первом месте”.
Стоит добавить, что Украина запретила своим авиакомпаниям осуществлять рейсы в Иран и Ирак с четверга в связи с катастрофой пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины” (МАУ) в Тегеране.