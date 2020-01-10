Через невизначенність щодо причин катастрофи українського Boeing - Швеція призупинила польоти у Тегеран
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Транспортне агентство Королівства Швеція через невизначенність щодо причин катастрофи українського Boeing — тимчасово призупинило польоти літаків Iran Air з Тегерана до Стокгольма, пише УНН з посиланням на агентства Reuters та AP.
У профільному агентстві заявили, що: “Причиною є невизначеність навколо аварії та безпека цивільної авіації”.
Агентство AP зазначає, що керівник агентства Гуннар Люнгберг заявив, що “розуміє, що це може створити проблеми для мандрівників. Але безпека пасажирів на першому місці”.
Варто додати, що Україна заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати рейси до Ірану і Іраку з четверга у зв’язку з катастрофою пасажирського літака “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) в Тегерані.