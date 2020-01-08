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Опівночі українські авіакомпанії мають призупинити польоти в Іран та Ірак - Украерорух

Опівночі українські авіакомпанії мають призупинити польоти в Іран та Ірак - Украерорух

Київ • УНН

 • 10937 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Україна заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати рейси до Ірану і Іраку з четверга у зв’язку з катастрофою пасажирського літака “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) в Тегерані. Про це в середу повідомило державне підприємство обслуговування повітряного руху України (“Украерорух”), передає УНН.

“Українські авіакомпанії мають призупинити польоти в Іран та Ірак з початку доби 9 січня 2020 року до з’ясування причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, який виконував рейс PS 752”, — сказано також на сторінці підприємства в Facebook. При цьому уточнюється, що таке рішення було прийнято Державною авіаційною службою України.

В “Украерорусі” нагадали, що до сих пір Іран не видав заборону на польоти цивільних літаків міжнародних авіаліній в повітряному просторі країни. “Закриття або обмеження використання повітряного простору тієї чи іншої країни — компетенція держави, під суверенітетом якої перебуває цей повітряний простір”, — підкреслили на підприємстві. При цьому додали, що “авіаційні влади інших країн до сьогодні не застерігали національних перевізників від польотів у цьому регіоні”, однак “авіаційні влади країн світу вже переглядають рекомендації щодо польотів національних перевізників до Ірану, Іраку, країн Перської та Оманської затоки”.

Додамо, раніше стало відомо, що з 9 січня українським авіакомпаніям будуть заборонені польоти повітряним простором Ірану до з’ясування причин катастрофи.

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