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Из-за неуплаты алиментов 115 тыс. человек запретили ездыть на авто - Минюст

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Исполнительная служба с начала года вынесла по 115 тыс. постановлений о запрете управлять автомобилями, об ограничении выезда за границу и т.п. для родителей, которые не залатили алименты. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня мы имеем по 115 тыс. постановлений, вынесенных государственными исполнителями, об ограничении должникам права выезда за границу, управление транспортным средством, охоты, пользования оружием", - сказала она.

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Также, как отметила заместитель министра, почти 10 тыс. должников по уплате алиментов объявлено в розыск.

Кроме того, по словам Глущенко, было составлено более 19 тыс. протоколов о совершении должниками административного правонарушения.

Напомним, размер алиментов увеличен до прожиточного минимума.

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