Из-за неуплаты алиментов 115 тыс. человек запретили ездыть на авто - Минюст

"По состоянию на сегодня мы имеем по 115 тыс. постановлений, вынесенных государственными исполнителями, об ограничении должникам права выезда за границу, управление транспортным средством, охоты, пользования оружием", - сказала она.

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Также, как отметила заместитель министра, почти 10 тыс. должников по уплате алиментов объявлено в розыск.

Кроме того, по словам Глущенко, было составлено более 19 тыс. протоколов о совершении должниками административного правонарушения.

Напомним, размер алиментов увеличен до прожиточного минимума.