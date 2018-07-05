Через несплату аліментів 115 тис. осіб заборонили їздити на авто – Мін’юст

“Станом на сьогодні ми маємо по 115 тис. постанов, які були винесені державними виконавцями, про обмеження боржникам права виїзду за кордон, керування транспортним засобом, полювання, користування зброєю”, — сказала вона.

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Також, як зазначила заступник міністра, майже 10 тис. боржників зі сплати аліментів оголошено в розшук.

Крім того, за словами Глущенко, було складено понад 19 тис. протоколів про вчинення боржниками адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, розмір аліментів збільшено до прожиткового мінімуму.