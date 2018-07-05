Через несплату аліментів 115 тис. осіб заборонили їздити на авто – Мін’юст
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Виконавча служба з початку року винесла по 115 тис. постанов про заборону керувати автомобілями, про обмеження виїзду за кордон тощо для батьків, які не сплатили аліменти. Про це повідомила на прес-конференції заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогодні ми маємо по 115 тис. постанов, які були винесені державними виконавцями, про обмеження боржникам права виїзду за кордон, керування транспортним засобом, полювання, користування зброєю”, — сказала вона.
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Також, як зазначила заступник міністра, майже 10 тис. боржників зі сплати аліментів оголошено в розшук.
Крім того, за словами Глущенко, було складено понад 19 тис. протоколів про вчинення боржниками адміністративного правопорушення.
Нагадаємо, розмір аліментів збільшено до прожиткового мінімуму.