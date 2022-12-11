Из-за непогоды в дороге задерживается девять поездов – УЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Укрзализныця сообщила, что из-за непогоды обесточены несколько участков, поэтому девять поездов курсируют с задержкой, передает УНН.
Цитата
"Зима свирепствует на западной Украине, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и обледенения контактной сети имеем несколько задержек. Резервные тепловозы уже работают, где это необходимо, снегоборьба в разгаре", – говорится в сообщении.
Детали
Задерживаются поезда по таким направлениям:
№961 Кошице – Мукачево +1 ч 35 мин;
№89 Киев – Перемышль +2 ч 38 мин;
№45 Харьков – Ужгород +2 ч 47 мин;
№41 Днепр – Трускавец +2 ч 34 мин;
№23 Киев – Хелм +1 ч 23 мин;
№93 Харьков – Хелм +1 ч 23 мин;
№3 Запорожье – Ужгород +1 ч 20 мин;
№1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;
№85 Львов – Запорожье +46 мин.
Напомним
Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который 11 декабря будет курсировать от Покровска до Львова.