Из-за непогоды в дороге задерживается девять поездов – УЗ

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Укрзализныця сообщила, что из-за непогоды обесточены несколько участков, поэтому девять поездов курсируют с задержкой, передает УНН.

Цитата

"Зима свирепствует на западной Украине, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и обледенения контактной сети имеем несколько задержек. Резервные тепловозы уже работают, где это необходимо, снегоборьба в разгаре", – говорится в сообщении.

Детали

Задерживаются поезда по таким направлениям:

№961 Кошице – Мукачево +1 ч 35 мин;

№89 Киев – Перемышль +2 ч 38 мин;

№45 Харьков – Ужгород +2 ч 47 мин;

№41 Днепр – Трускавец +2 ч 34 мин;

№23 Киев – Хелм +1 ч 23 мин;

№93 Харьков – Хелм +1 ч 23 мин;

№3 Запорожье – Ужгород +1 ч 20 мин;

№1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;

№85 Львов – Запорожье +46 мин.

Напомним

Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который 11 декабря будет курсировать от Покровска до Львова.

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