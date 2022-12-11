Через непогоду в дорозі затримується дев'ять потягів – УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Укрзалізниця повідомила, що через непогоду знеструмлено декілька ділянок, тому дев'ять потягів курсують із затримкою, передає УНН.
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"Зима лютує на західній Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок. Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Затримуються потяги за такими напрямками:
№961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;
№89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
№45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
№41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
№23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
№93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
№3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
№1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
№85 Львів – Запоріжжя +46 хв.
Нагадаємо
Укрзалізниця повідомила про евакуаційний потяг, який 11 грудня курсуватиме від Покровська до Львова.