Через непогоду в дорозі затримується дев'ять потягів – УЗ

Цитата

"Зима лютує на західній Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок. Резервні тепловози вже працюють, де це необхідно, снігоборотьба у розпалі", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Затримуються потяги за такими напрямками:

№961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;

№89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;

№45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;

№41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;

№23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;

№93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;

№3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;

№1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;

№85 Львів – Запоріжжя +46 хв.

Нагадаємо

Укрзалізниця повідомила про евакуаційний потяг, який 11 грудня курсуватиме від Покровська до Львова.