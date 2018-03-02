Из-за непогоды в Украине обесточены 33 населенных пункта в 5 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Из-за осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 33 населенных пункта в 5 областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ДСНС.
“Из-за осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 33 населенных пункта в 5 областях, а именно: Запорожской — 16, Донецкой — 12, Луганской — 3, Днепропетровской — 1 и Черниговской — 1. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено”, - говорится в сообщении
В отчете отмечается, что подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 713 выездов. В результате принятых мер спасено 3 человека, 93 здания и 15 ед. автотракторной техники.
Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Кропивницкий, Николаев и Херсон.
Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 3 тыс. 164 чел. и 1 тыс. 473 ед. техники, из них от Укравтодора 1 тыс. 403 чел. и 1 тыс. 42 ед. техники, от ДСНС 1 тыс. 761 чел. и 431 ед. техники.
Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
Ситуация находится на контроле ДСНС Украины.
Напомним, сегодня в Украине в результате перемещения активного циклона ожидается холодная погода. Температура воздуха днем 2-8 градусов мороза, ночью 8-15 градусов мороза, на западе 15-20 мороза, на юго-востоке.