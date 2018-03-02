Через негоду в Україні знеструмлені 33 населені пункти у 5 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 33 населені пункти в 5 областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
“Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 33 населені пункти в 5 областях, а саме: Запорізькій — 16, Донецькій — 12, Луганській — 3, Дніпропетровській — 1 та Чернігівській — 1. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено”, — йдеться у повідомленні
У звіті зазначається, що підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 713 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 3 особи, 93 будівлі та 15 од. автотракторної техніки.
Для забезпечення розчистки доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон.
Для розчистки доріг та надання допомоги у буксируванні окремих транспортних засобів залучено 3 тис. 164 чол. та 1 тис. 473 од. техніки, з них від Укравтодору 1 тис. 403 чол. та 1 тис. 42 од. техніки, від ДСНС 1 тис. 761 чол. та 431 од. техніки.
Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.
Ситуація знаходиться на контролі ДСНС України.
Нагадаємо, сьогодні в Україні внаслідок переміщення активного циклону очікується холодна погода. Температура повітря становитиме вдень 2-8 градусів морозу, вночі 8-15 градусів морозу, на заході 15-20 морозу, на південному сході.