Из-за непогоды во Львовской области без света остались 54 населенных пункта
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. На протяжении 13 ноября из-за сложных погодных условий во Львовской области были обесточены 109 населенных пунктов полностью и 40 частично. Из-за налипания мокрого снега и сильного ветра были повреждены 37 ВЛ 6-10 кВ (31 полностью и 6 частично), что привело к обесточиванию 587 ТП 6-10/0,4 кВ. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
В течение всего дня 13 ноября 38 бригад в составе 220 человек и 49 единиц техники ПАО "Львовоблэнерго" восстановили электроснабжение в 76 населенных пунктах.
До сих пор без света остаются 54 населенных пункта области, 19 обесточены частично.