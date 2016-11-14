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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18309 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 35593 перегляди

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Через негоду на Львівщині без світла залишилося 54 населені пункти

Через негоду на Львівщині без світла залишилося 54 населені пункти

Київ • УНН

 • 7365 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Впродовж 13 листопада через складні погодні умови на Львівщині було знеструмлено 109 населених пунктів повністю та 40 частково. Через налипання мокрого снігу та сильний вітер було пошкоджено 37 ПЛ 6-10 кВ (31 повністю та 6 частково), що призвело до знеструмлення 587 ТП 6-10/0,4 кВ. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.

Упродовж усього дня 13 листопада 38 бригад у складі 220 осіб та 49 одиниць техніки ПАТ "Львівобленерго" відновили електропостачання у 76 населених пунктах.

Досі без світла залишаються 54 населені пункти області, 19 знеструмлені частково.

Українські Національні Новини

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