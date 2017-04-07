Через полумарафон в Киеве ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В эти выходные, 8 и 9 апреля, в связи с проведением в столице Киевского международного полумарафон на некоторых улицах и мостах города будет ограничено движение транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 8 и 9 апреля, будет частично или полностью ограничено движение транспорта на следующих улицах и мостах.
8 апреля:
Контрактовая площадь - с 05:00 до 22:00;
Ул. П. Сагайдачного - с 05:00 до 24:00 (от Почтовой площади до ул. Борисоглебской).
9 апреля:
Контрактовая площадь - с 05:00 до 22:00;
Ул. П. Сагайдачного - с 05:00 до 22:00;
Днепровский спуск - с 09:00 до 10:30 будет перекрыто подъем и спуск возле моста Метро;
Набережное шоссе - с 08:00 до 10:30 перекрывается движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади, также с 09:00 до 12:40 будет перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро;
Ул. Набережно-Крещатицкая - с 08:30 до 12:40 перекрывается движение в промежутке Боричевого спуска к Гаванского моста;
Гаванский мост - с 09:00 до 11:40 будет перекрыто движение в сторону Московского моста;
Ул. Набережно-Рыбальская - с 09:30 до 10:40 будет перекрываться движение в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов". Будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения;
Ул. Трухановская - с 08:30 до 12:50 будет перекрываться движение в обоих направлениях;
Владимирский спуск - с 08:30 до 13:00 будет перекрываться движение в обоих направлениях.
Напомним, что вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Олимпик".