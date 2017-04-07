Через напівмарафон в Києві обмежать рух транспорту

Так, 8 та 9 квітня, частково або повністю буде обмежено рух транспорту на наступних вулицях та мостах.

8 квітня:

Контрактова площа — з 05:00 до 22.00;

Вул. П. Сагайдачного — з 05:00 до 24:00 (від Поштової площі до вул. Борисоглібської).

9 квітня:

Контрактова площа — з 05:00 до 22:00;

Вул. П. Сагайдачного — з 05:00 до 22:00;

Дніпровський узвіз — з 09:00 до 10:30 буде перекрито підйом та спуск біля мосту Метро;

Набережне шосе — з 08:00 до 10:30 перекривається рух в обидва напрямки від мосту Метро до Контрактової площі, також з 09:00 до 12:40 буде перекрито рух від Боричевого узвозу до мосту Метро;

Вул. Набережно-Хрещатицька — з 08:30 до 12:40 перекривається рух у проміжку Боричевого узвозу до Гаванського мосту;

Гаванський міст — із 09:00 до 11:40 буде перекрито рух в сторону Московського мосту;

Вул. Набережно-Рибальська — з 09:30 до 10:40 перекриватиметься рух в сторону Лівого берега до зупинки “Парк Дружби Народів”. Буде організовано реверсивний рух у смузі зустрічного руху;

Вул. Труханівська — з 08:30 до 12:50 перекриватиметься рух в обидва напрямки;

Володимирський узвіз — з 08:30 до 13:00 перекриватиметься рух в обидва напрямки.

Нагадаємо, що вхід на станціях столичного метро обмежать через матч “Динамо” — “Олімпік”.