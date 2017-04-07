Через напівмарафон в Києві обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Цими вихідними, 8 та 9 квітня, в зв’язку з проведенням у столиці Київського міжнародного півмарафону на деяких вулицях і мостах міста буде обмежено рух транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 8 та 9 квітня, частково або повністю буде обмежено рух транспорту на наступних вулицях та мостах.
8 квітня:
Контрактова площа — з 05:00 до 22.00;
Вул. П. Сагайдачного — з 05:00 до 24:00 (від Поштової площі до вул. Борисоглібської).
9 квітня:
Контрактова площа — з 05:00 до 22:00;
Вул. П. Сагайдачного — з 05:00 до 22:00;
Дніпровський узвіз — з 09:00 до 10:30 буде перекрито підйом та спуск біля мосту Метро;
Набережне шосе — з 08:00 до 10:30 перекривається рух в обидва напрямки від мосту Метро до Контрактової площі, також з 09:00 до 12:40 буде перекрито рух від Боричевого узвозу до мосту Метро;
Вул. Набережно-Хрещатицька — з 08:30 до 12:40 перекривається рух у проміжку Боричевого узвозу до Гаванського мосту;
Гаванський міст — із 09:00 до 11:40 буде перекрито рух в сторону Московського мосту;
Вул. Набережно-Рибальська — з 09:30 до 10:40 перекриватиметься рух в сторону Лівого берега до зупинки “Парк Дружби Народів”. Буде організовано реверсивний рух у смузі зустрічного руху;
Вул. Труханівська — з 08:30 до 12:50 перекриватиметься рух в обидва напрямки;
Володимирський узвіз — з 08:30 до 13:00 перекриватиметься рух в обидва напрямки.
Нагадаємо, що вхід на станціях столичного метро обмежать через матч “Динамо” — “Олімпік”.