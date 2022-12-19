Из-за приближения праздников на границе с Польшей образовались очереди из автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В канун новогодних праздников на пунктах пропуска образовались очереди из автомобилей. Об этом в телеграмме сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН.
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"С приближением праздников на границе с Польшей увеличился пассажиро-транспортный поток. Сегодня утром выезд из Украины в "Угринов" и "Краковец" ожидало 30-40 автомобилей, в других пунктах пропуска - более 50", - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отметили, что в Закарпатской и Черновицкой областях накопления очередей не наблюдается.
"Пожалуйста, учтите данную информацию при планировании поездок и отслеживайте загруженность пунктов пропуска", - посоветовали в пограничной службе.
Дополнение
С 24 февраля вне пунктов пропусков было задержано более 8 тысяч человек, пытавшихся незаконно уехать из Украины.