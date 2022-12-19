Через наближення свят на кордоні з Польщею утворилися черги з автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят на пунктах пропуску утворилися черги з автівок. Про це в телеграмі повідомила Держприкорндонслужба України, передає УНН.
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"З наближенням свят на кордоні з Польщею збільшився пасажиро-транспортний потік. Сьогодні вранці на виїзд з України в "Угринів" та "Краківець" очікувало 30-40 автівок, в інших пунктах пропуску - понад 50", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, що натомість у Закарпатській та Чернівецькій областях накопичення черг не спостерігається.
"Будь ласка, врахуйте дану інформацію під час планування поїздок та відстежуйте завантаженість пунктів пропуску", - порадили у прикордонній службі.
Доповнення
З 24 лютого поза пунктами пропусків було затримано понад 8 тисяч осіб, які намагалися незаконно виїхати з України.