Из-за морозов в Киеве развернут 24 дополнительных пункта обогрева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. С 23 февраля в всех районах столицы будут развернуты 24 дополнительных пункты обогрева в связи с резким снижением температуры воздуха. Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, передает УНН со ссылкой на сайт администрации.
Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева введут в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов, говорится в сообщении КГГА.
Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. Обратиться в такой пункт может каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
Помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где посетители могут отдохнуть, выпить горячего чая, согреться, а также получить первую домедицинскую помощь (в помещениях есть аптечки).
Как сообщал УНН, в Украине 24-27 февраля ожидается резкое похолодание, местами до 25 градусов мороза.