Из-за морозов в Киеве развернут 24 дополнительных пункта обогрева

Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева введут в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов, говорится в сообщении КГГА.

Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. Обратиться в такой пункт может каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

Помещение пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где посетители могут отдохнуть, выпить горячего чая, согреться, а также получить первую домедицинскую помощь (в помещениях есть аптечки).

Как сообщал УНН, в Украине 24-27 февраля ожидается резкое похолодание, местами до 25 градусов мороза.