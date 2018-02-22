Через морози у Києві розгорнуть 24 додаткових пункти обігріву
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Із 23 лютого в усіх районах столиці будуть розгорнуті 24 додаткові пункти обігріву у зв’язку з різким зниженням температури повітря. Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА, передає УНН з посиланням на сайт адміністрації.
Загалом на період сильних морозів у Києві працюватимуть 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі. Додаткові пункти обігріву введуть у дію з 7:00 23 лютого на період сильних морозів, йдеться в повідомленні КМДА.
Пункти обігріву розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соціальної політики. Звернутися до такого пункту може кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
Приміщення пунктів обігріву облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де відвідувачі можуть перепочити, випити гарячого чаю, зігрітися, а також отримати першу домедичну допомогу (у приміщеннях є аптечки).
Як повідомляв УНН, в Україні 24-27лютого очікується різке похолодання, місцями до 25 градусів морозу.