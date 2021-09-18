Спустя почти год службы из Конго вернулись украинские миротворцы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Более 150 военнослужащих после завершения выполнения задач по поддержанию мира и безопасности в Демократической Республике Конго вернулись в Украину, приземлившись аэропорта “Львов”. Об этом пишет УНН со ссылкой на АрмияInform.
Детали
Это был второй и последний рейс с военнослужащими 12-й ротации, которые почти год выполняли почетную миротворческую миссию в африканской стране. Накануне отлета командир 12-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко передал должность своему преемнику — командиру 13-й ротации полковник Евгению Вакуленко.
В ближайшие дни на миротворцев ждет медицинское обследование на базе 12-й бригады армейской авиации.
Напомним
21 января в Демократической Республике Конго погиб украинский военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации “Херсон” старший лейтенант Александр Мулявка.