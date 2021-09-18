Через майже рік служби з Конго повернулися українські миротворці

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Понад 150 військовослужбовців після завершення виконання завдань з підтримання миру і безпеки в Демократичній Республіці Конго повернулися в Україну, приземлившись аеропорту “Львів”. Про це пише УНН з посиланням на АрміяInform.