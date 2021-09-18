Через майже рік служби з Конго повернулися українські миротворці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Понад 150 військовослужбовців після завершення виконання завдань з підтримання миру і безпеки в Демократичній Республіці Конго повернулися в Україну, приземлившись аеропорту “Львів”. Про це пише УНН з посиланням на АрміяInform.
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Це був другий і крайній рейс з військовослужбовцями 12-ї ротації, які майже рік виконували почесну миротворчу місію в африканській країні. Напередодні відльоту командир 12-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону полковник Сергій Ващенко передав посаду своєму наступнику - командиру 13-ї ротації полковнику Євгену Вакуленку.
Найближчими днями на миротворців чекає медичне обстеження на базі 12-ї бригади армійської авіації.
Нагадаємо
21 січня у Демократичній Республіці Конго загинув український військовослужбовець 11 окремої бригади армійської авіації “Херсон” старший лейтенант Олександр Мулявка.