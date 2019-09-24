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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47132 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109488 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101384 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108600 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118882 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147891 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148376 просмотра

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Из-за масштабного пожара бензовозов в Киеве открыли производство

Из-за масштабного пожара бензовозов в Киеве открыли производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту возгорания бензовозов в Деснянском районе столицы. Событие квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности, пострадавших нет. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции города Киева.

Речь идет о пожаре, который произошел 23 сентября по улице Вискозной в Киеве, горели автоцистерны с горючим.

"Установлено, что на этой территории арендует площадь одно из предприятий, которое занимается перевозкой горюче-смазочных материалов. Во время общения с охранником сотрудники полиции выяснили, что около 21:50 он услышал хлопок, а затем увидел большое пламя между грузовыми автомобилями", - говорится в сообщении.

По словам охранника, на территории посторонних лиц он не видел. После тушения пожара были обнаружены частично поврежденные огнем пять тягачей, девять прицепов, а также полностью уничтоженные еще один автомобиль и два прицепа. В результате происшествия никто не пострадал.

"Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

После проведения пожарно-технической экспертизы будет известна причина возгорания автоцистерн. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в городе Днепр в ночь на 24 сентября сгорели два легковых автомобиля.

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