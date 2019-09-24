Через масштабну пожежу бензовозів у Києві відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом загорання бензовозів у Деснянському районі столиці. Подію кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки, постраждалих немає. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції міста Києва.
Йдеться про пожежу, яка сталася 23 вересня по вулиці Віскозній у Києві, горіли автоцистерни з пальним.
"Встановлено, що на цій території орендує площу одне із підприємств, яке займається перевезенням паливно-мастильних матеріалів. Під час спілкування з охоронцем працівники поліції з'ясували, що близько 21:50 він почув хлопок, а потім побачив велике полум'я між вантажними автомобілями", - йдеться у повідомленні.
Зі слів охоронця, на території сторонніх осіб він не бачив. Після гасіння пожежі було виявлено частково пошкоджені вогнем п'ять тягачів, дев'ять причепів, а також повністю знищений ще один автомобіль та два причепи. У результаті події ніхто не постраждав.
"Розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років", - сказано у повідомленні.
Після проведення пожежно-технічної експертизи буде відома причина загоряння автоцистерн. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у місті Дніпро у ніч на 24 вересня згоріли два легкових автомобілі.