У Дніпрі вночі згоріли два автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У місті Дніпро у ніч на вівторок згоріли два легкових автомобілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про займання двох автомобілів по вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста Дніпро рятувальники отримали 24 вересня о 1:46.
На місці вогнеборці встановили, що на тимчасовій зупинці зайнялись два легкових автомобіля, а саме Volkswagen Passat та Honda CR-V. Також вогонь дістався і поруч розташованого автомобіля Daewoo.
Вогнем пошкоджені моторні відсіки та салони легковиків Volkswagen Passat та Honda CR-V, а також бокове дзеркало заднього виду автомобілю Daewoo. Загальна площа пожежі сягнула 12 кв. м.
Пожежу було локалізовано о 2:05 та ліквідовано о 2:26.
Загиблих та постраждалих внаслідок займання немає.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна пожежа у промисловій зоні.