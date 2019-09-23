У Києві ліквідували масштабну пожежу у промисловій зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Пожежу в складському приміщенні і суміжній 4-поверховій офісній будівлі на вул. Деревообробній у промисловій зоні на Видубичах було ліквідовано о 02:52 у понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Під час пожежі загиблих та травмованих не було.
У неділю о 22:26 оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в 1-поверховому складському приміщенні на вул. Деревообробній.
По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже сягала значних розмірів, адже вогонь перекинувся на суміжну 4-поверхову офісну будівлю.
О 01:42 пожежу площею 700 кв.м було локалізовано.
В межах зазначеної локації перебувають будівлі компанії "Венето" з виробництва матраців.
На місці події працювали 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 63 людини особового складу.
Нагадаємо, цієї ж ночі у Києві горіли автоцистерни з паливом.