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У Києві загасили автоцистерни з паливом

У Києві загасили автоцистерни з паливом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У неділю о 23:48 підрозділами ДСНС було ліквідовано загорання автоцистерн з паливом у Деснянському районі Києва по вул. Віскозна, 3. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Нагадаємо, о 21:55 в Деснянському районі Києва по вул. Віскозна, 3, сталося загорання автоцистерн з паливом.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучали 50 людей о/с та 12 од. техніки ДСНС та пожежний потяг.

Станом на 22:35 горіли 8 автоцистерн з паливом (бензин, дизель). Ранг пожежі 2.

Відбулося розлиття паливно-мастильних матеріалів на площі 500 кв. м.

Для захисту 12 автоцистерн з паливом та вантажного потягу було подано 6 лафетних стволів та 2 стволи А. До гасіння було залучено 75 людей о/с та 15 од. техніки ДСНС.

Станом на 22:55 розпочали буксирування потягу з місця пожежі.

Станом на 23:00 горіли 2 автоцистерни. Потяг з паливом було відбуксировано.

Станом на 23:14 на пожежу прибув пожежний потяг.

Киян попереджають про задимлення лівого берега через пожежу.

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