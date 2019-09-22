У Києві загасили автоцистерни з паливом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У неділю о 23:48 підрозділами ДСНС було ліквідовано загорання автоцистерн з паливом у Деснянському районі Києва по вул. Віскозна, 3. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Нагадаємо, о 21:55 в Деснянському районі Києва по вул. Віскозна, 3, сталося загорання автоцистерн з паливом.
Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучали 50 людей о/с та 12 од. техніки ДСНС та пожежний потяг.
Станом на 22:35 горіли 8 автоцистерн з паливом (бензин, дизель). Ранг пожежі 2.
Відбулося розлиття паливно-мастильних матеріалів на площі 500 кв. м.
Для захисту 12 автоцистерн з паливом та вантажного потягу було подано 6 лафетних стволів та 2 стволи А. До гасіння було залучено 75 людей о/с та 15 од. техніки ДСНС.
Станом на 22:55 розпочали буксирування потягу з місця пожежі.
Станом на 23:00 горіли 2 автоцистерни. Потяг з паливом було відбуксировано.
Станом на 23:14 на пожежу прибув пожежний потяг.
Киян попереджають про задимлення лівого берега через пожежу.