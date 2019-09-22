Киян попереджають про задимлення лівого берега через пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Унаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів. Про це УНН повідомило Управління з питань цивільного захисту КМДА.
Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує, що робити у випадках задимленості:
обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.
Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, у неділю о 21:55 в Деснянському районі Києва по вул. Віскозна, 3, сталося загорання автоцистерн з паливом. Ліквідація пожежі триває.