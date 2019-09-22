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У Києві горять автоцистерни з паливом

У Києві горять автоцистерни з паливом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У неділю о 21:55 в Деснянському районі Києва по вул. Віскозна, 3, сталося загорання автоцистерн з паливом. Існує загроза розповсюдження пожежі на автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 50 чол. о/с та 12 од. техніки ДСНС та пожежний потяг.

Станом на 22:35 горить 8 автоцистерн з паливом (бензин, дизель). Ранг пожежі 2.

Відбулося розлиття паливно-мастильних матеріалів на площі 500 кв. м.

Для захисту 12 автоцистерн з паливом та вантажного потягу подано 6 лафетних стволів та 2 стволи А. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 75 чол. о/с та 15 од. техніки ДСНС.

Станом на 22:55 розпочато буксирування потягу з місця пожежі.

Станом на 23:00 залишається горіння 2 автоцистерн. Потяг з паливом відбуксировано. Проводиться підготовка до пінної атаки.

Станом на 23:14 на пожежу прибув пожежний потяг.

Нагадаємо, киян попереджають про задимлення лівого берега через пожежу.

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