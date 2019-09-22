У Києві горять автоцистерни з паливом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У неділю о 21:55 в Деснянському районі Києва по вул. Віскозна, 3, сталося загорання автоцистерн з паливом. Існує загроза розповсюдження пожежі на автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 50 чол. о/с та 12 од. техніки ДСНС та пожежний потяг.
Станом на 22:35 горить 8 автоцистерн з паливом (бензин, дизель). Ранг пожежі 2.
Відбулося розлиття паливно-мастильних матеріалів на площі 500 кв. м.
Для захисту 12 автоцистерн з паливом та вантажного потягу подано 6 лафетних стволів та 2 стволи А. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 75 чол. о/с та 15 од. техніки ДСНС.
Станом на 22:55 розпочато буксирування потягу з місця пожежі.
Станом на 23:00 залишається горіння 2 автоцистерн. Потяг з паливом відбуксировано. Проводиться підготовка до пінної атаки.
Станом на 23:14 на пожежу прибув пожежний потяг.
Нагадаємо, киян попереджають про задимлення лівого берега через пожежу.