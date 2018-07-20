Из-за масштабного ДТП под Житомиром травмированы 9 человек – полиция

"В результате ДТП 10 человек погибли, еще 9 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - отметили в ведомстве.

Так, в результате аварии травмировались двое детей. Это жительница с. Гульск Новоград-Волынского района 2007 года рождения и мальчик на вид 13 лет. Детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы.

Также в медучреждения Житомира доставили жителя пгт Ружин 1993 года рождения, жителя г. Новоград-Волынский 1963 года рождения, жителя г. Коростень 1992 года рождения, жительницу с. Гульск Новоград-Волынского района 1999 года рождения, жительницу с. Гульск Новоград-Волынского района 1980 года рождения, жительницу г. Новоград-Волынский 1975 года рождения, а также еще одного мужчину, вид 42-46 лет, личность которого устанавливается.

Напомним, смертельная автокатастрофа произошла сегодня утром на трассе Киев - Чоп. В Житомирской области 21 июля объявлено Днем траура по погибшим в ДТП.