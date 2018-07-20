Через масштабну ДТП під Житомиром травмовано 9 людей – поліція

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Через зіткнення маршрутки та вантажівки на трасі Київ - Чоп загинули 10 людей та ще 9 травмовані. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

"Унаслідок ДТП 10 людей загинуло, ще 9 з отриманими травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів", - зазначили у відомстві.

Так, у результаті аварії травмувалися двоє дітей. Це жителька с. Гульськ Новоград-Волинського району 2007 року народження і хлопчик на вигляд 13 років. Дітей у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.

Також до медзакладів Житомира доставили жителя смт Ружин 1993 року народження, жителя м. Новоград-Волинський 1963 року народження, жителя м. Коростень 1992 року народження, жительку с. Гульськ Новоград-Волинського району 1999 року народження, жительку с. Гульськ Новоград-Волинського району 1980 року народження, жительку м. Новоград-Волинський 1975 року народження, а також ще одного чоловіка, на вигляд 42-46 років, особа якого встановлюється.

Нагадаємо, смертельна автокатастрофа сталася сьогодні вранці на трасі Київ - Чоп. У Житомирській області 21 липня оголошено Днем жалоби за загиблими у ДТП. 

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